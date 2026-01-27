Dalla Provincia 860mila euro per ripulire dai rifiuti le spiagge libere di 14 comuni costieri

La Provincia di Foggia ha stanziato circa 860mila euro per il ripristino delle spiagge libere di 14 comuni costieri, con l’obiettivo di migliorare la pulizia e la fruibilità delle aree pubbliche. Questi fondi sono destinati alla rimozione dei rifiuti e alla tutela dell’ambiente, contribuendo alla salvaguardia del patrimonio naturale locale.

Pronto il bando. Dall'incontro informativo con i Comuni sono emerse alcune perplessità sul requisito delle presenze turistiche Ammontano a 863mila i contributi messi a disposizione di 14 comuni costieri dalla Provincia di Foggia per la rimozione dei rifiuti dalle spiagge pubbliche. È il budget dell’avviso che sarà pubblicato agli inizi di febbraio per gli interventi di pulizia straordinaria dei litorali. La scadenza sarà fissata intorno all’8 marzo. Il contributo massimo per ciascun Comune è fissato in 100mila euro. Si tratta di risorse rivenienti dal PTA, acronimo che sta per Piano provinciale di attuazione del Programma regionale per la Tutela dell'Ambiente.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

