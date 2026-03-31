La regione ha assegnato un finanziamento ai Comuni costieri destinato alla riqualificazione delle spiagge libere. La somma servirà a migliorare la pulizia, l’accessibilità e la sicurezza delle spiagge, oltre a rafforzare le attività di monitoraggio delle acque. La somma rappresenta una cifra significativa per gli interventi di manutenzione e gestione delle aree balneari.

“Risorse importanti e strutturali che consentiranno di migliorare la qualità delle spiagge libere, rafforzando pulizia, accessibilità, sicurezza e monitoraggio delle acque”. Così l’assessore al Demanio marittimo del Comune di Latina, Gianluca Di Cocco, definisce lo stanziamento di 3 milioni di euro da parte della Regione Lazio a sostegno di Comuni costieri e isole per la stagione balneare 2026. “Per il territorio pontino – ha proseguito Di Cocco - sono previste risorse significative: al Comune di Latina saranno destinati 251.446 euro, un contributo concreto per migliorare servizi e fruibilità del litorale. Gli interventi finanziabili... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Stanziamento Regione per i Comuni costieri, Di Cocco: "Risorse importanti"

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