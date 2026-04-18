Il turismo accessibile cammina ’di pari passo’. Le persone con disabilità vogliono procedere assieme agli altri, l’importante è riuscire a modulare la visita guidata in modo da accogliere tutti adeguatamente. E’ l’impegno delle guide Sigeric, che ogni giorno fanno conoscere la Lunigiana storica. Ieri è stato un giorno speciale per il borgo di Pontremoli visitato da una decina di giovani con fragilità accompagnati da operatori dell’Ausl di Parma della Coop. Aurora Domus e da volontari del Cai emiliano. Sono arrivati da Valceno e Valtaro in treno e alla stazione ad attenderli c’era l’assessore all’Istruzione Annalisa Clerici. "L’iniziativa,...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turismo e visite guidate accessibili. Accoglienza nel nome della cultura: "Di pari passo oltre ogni barriera"

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Il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi continua il suo ciclo di incontri con le associazioni di categoria del settore, per affrontare le sfide e le priorità di un comparto strategico per l'Italia, che rappresenta il 13% del PIL nazionale. @Confcommercio x.com