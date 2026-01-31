Turismo a Santarcangelo l’anno record della Pro Loco | oltre 30 mila visite guidate nel 2025

Santarcangelo registra un anno da record per il turismo. La Pro Loco ha organizzato oltre 30 mila visite guidate nel 2025, trascinata da eventi come il Natale, le fiere, il Santarcangelo Festival e le iniziative estive al Meet. La città si conferma meta preferita per chi cerca cultura e svago, con un afflusso che supera le aspettative.

I numeri in crescita si ritrovano anche nei dati dei contatti all'ufficio accoglienza turistica, 39.516, che segnano un aumento del 10% rispetto al 2024 Il Natale, le fiere, Santarcangelo Festival e gli eventi estivi al Meet tirano la volata del turismo santarcangiolese. Nell'anno appena concluso sono cresciute di oltre il 15% le visite guidate organizzate dall'ufficio accoglienza turistica gestito dalla Pro loco di Santarcangelo e di quasi il 10% i contatti e le richieste di informazioni. Anche il Meet, il parco del Museo Etnografico, si conferma un punto di riferimento delle proposte culturali estive con 1.

