Mostra Oltre le nuvole a Xnl | visite guidate a raccolta ogni sabato mattina

Ogni sabato mattina, durante le festività e i fine settimana, vengono organizzate visite guidate collettive presso la mostra Oltre le nuvole Beyond the Clouds allestita presso il centro culturale. L'iniziativa fa parte delle attività di mediazione culturale di Xnl Piacenza, che offre l’opportunità di scoprire le opere e il percorso espositivo in modo condiviso. Le visite sono pensate per coinvolgere il pubblico e approfondire la conoscenza delle opere in mostra.

Con un calendario di visite “a raccolta” ogni sabato mattina e durante le festività, si arricchisce l’offerta di mediazione culturale che Xnl Piacenza mette in campo per accompagnare il pubblico nell’esplorazione del progetto espositivo Oltre le nuvole Beyond the Clouds, che sarà allestito al.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate “Oltre le nuvole”: a Xnl una mostra tra arte, musica e teatroLavori in corso a Xnl Piacenza, per mettere a punto l’allestimento della mostra Oltre le nuvole. Leggi anche: Oltre le nuvole | Beyond the Clouds: sei visite guidate con i curatori Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Oltre le nuvole | Beyond the Clouds: sei visite guidate con i curatori; Dal design all’arte contemporanea: tre mostre da visitare a Piacenza; Oltre le nuvole da XNL Piacenza è ricerca, sperimentazione e contaminazione delle arti; Oltre le Nuvole a Piacenza: L'Arte si fa Esperienza a XNL. Mostra Oltre le nuvole a Xnl, ogni sabato mattina visite guidate a raccoltaCon un calendario di visite a raccolta ogni sabato mattina e durante le festività, si arricchisce l’offerta di mediazione culturale che Xnl Piacenza ... piacenzasera.it Oltre le nuvole, a XNL Piacenza sei visite guidate con i curatori della mostraIn occasione di Oltre le nuvole. Beyond the Clouds, progetto multidisciplinare in corso fino al 5 luglio 2026, XNL Piacenza – Centro per l’arte ... piacenzasera.it Oltre 48.000 visitatori in quattro mesi e mezzo per la mostra su Kandinskij e l’astrattismo al museo maga di Gallarate #gallarate #arte facebook Diritti umani, a Grottaminarda la mostra "Oltre i confini". E' promossa da Insieme per Avellino e l'Irpinia #ANSA x.com