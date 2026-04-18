Turismo e giovani | le nuove sfide per il territorio

La Camera di Commercio di Varese ha presentato il bilancio di metà mandato relativo al programma pluriennale 2023-2028, concentrandosi sulle sfide del turismo e dei giovani nel territorio. Sono stati analizzati gli interventi avviati e gli obiettivi futuri per promuovere l’attrattività e il coinvolgimento dei giovani nelle attività locali. La relazione fornisce dati e aggiornamenti sulle iniziative in corso e sui progetti pianificati per il prossimo periodo.

Le azioni messe in campo e gli obiettivi da raggiungere per il futuro. La Camera di Commercio di Varese ha presentato il bilancio di metà mandato del programma pluriennale 2023-2028. Lo ha fatto alle Ville Ponti, davanti ad una platea composta dagli attori principali del territorio: i parlamentari, i rappresentanti regionali, gli enti locali e i referenti di associazioni di categoria, ordini professionali e organizzazioni sindacali. Con i quali si è svolto un confronto sulle prospettive per la Varese di domani. A partire dai tre ambiti principali sui quali si è concretizzata l’attività camerale: attrattività, nuove generazioni e sostenibilità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi continua il suo ciclo di incontri con le associazioni di categoria del settore, per affrontare le sfide e le priorità di un comparto strategico per l'Italia, che rappresenta il 13% del PIL nazionale. @Confcommercio x.com