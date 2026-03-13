Dalla passione per la finanza all’impegno sul territorio le nuove sfide di Filippo Liverini

Filippo Liverini, alla guida della Mangimi Liverini Spa, azienda sannita attiva nella produzione di mangimi per allevamenti, si è impegnato in nuove sfide che spaziano dalla passione per la finanza all’impegno sul territorio. La famiglia Liverini gestisce l’azienda da oltre cinquant’anni, mantenendo una presenza stabile nel settore alimentare per gli allevamenti.

Da oltre mezzo secolo la famiglia Liverini è alla guida della Mangimi Liverini Spa, azienda sannita specializzata nella produzione di mangimi destinati agli allevamenti. A guidarla oggi sono i fratelli Filippo e Michele Liverini, protagonisti di un percorso imprenditoriale che coniuga tradizione familiare, innovazione e attenzione al territorio. L’azienda produce mangimi definiti sani, sicuri e sostenibili, grazie a linee specifiche pensate per le esigenze produttive degli allevatori. L’obiettivo è valorizzare una nutrizione animale bilanciata attraverso soluzioni personalizzate. Fin dalle origini la sfida principale è stata quella di mantenere viva la passione per il lavoro, affiancandola a un processo continuo di innovazione sia nei prodotti sia nei processi produttivi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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