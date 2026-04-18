Turismo 4.0 l’IA diventa agente di viaggio puntando su risparmio e sostenibilità

Il settore del turismo sta assistendo a un crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale, che sta assumendo un ruolo sempre più centrale nelle scelte dei viaggiatori. Secondo i dati, nel 2025 un quarto di chi pianifica un viaggio si è affidato all’IA generativa per organizzare itinerari, selezionare strutture ricettive e ricevere consigli su attrazioni e attività. La tendenza sembra destinata a consolidarsi nel 2026, con possibili innovazioni che potrebbero influenzare profondamente il modo di viaggiare.

Il turismo è sempre più nelle mani dell’intelligenza artificiale. Se nel 2025 un viaggiatore su quattro si affidava all’IA generativa per definire itinerari, scegliere hotel e ricevere suggerimenti su attrazioni e attività, nel 2026 il mondo dei viaggi potrebbe vivere una nuova primavera. Tutto grazie all’ Agentic AI, modelli in grado di pianificare al dettaglio le vacanze tenendo in considerazione temi di strettissima attualità come l’impatto ambientale, i costi di trasporto, le guerre, i blocchi aerei e navali, il costo del carburante. Per arrivare a consigliare, così, non solo la destinazione o l’itinerario migliore, ma anche il modo di vivere il viaggio e la vacanza.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Risparmio gestito: ondata di vendite in Borsa su timori impatto IA Nuova attività a Terni, il sogno diventa realtà: “Abbino uno stile casual ad elegante puntando su originalità e creatività”Ventidue anni compiuti, idee chiare e determinazione forte nel perseguire un sogno.