Risparmio gestito | ondata di vendite in Borsa su timori impatto IA

Le azioni del risparmio gestito hanno subito una pesante ondata di vendite oggi a Piazza Affari. Gli investitori sono preoccupati per gli effetti potenzialmente destabilizzanti dell’intelligenza artificiale sul settore. La paura di un cambiamento rapido e imprevisto ha spinto molti a vendere, facendo crollare i titoli in Borsa. La seduta si è conclusa con numerosi titoli in rosso, riflettendo un clima di incertezza tra gli operatori finanziari.

Milano, 11 feb. (askanews) – Giornata di forti vendite a Piazza Affari sui titoli del risparmio gestito in scia ai timori per l’impatto “disruptive” dell’intelligenza artificiale sul settore. Banca Mediolanum ha lasciato sul terreno il 9,57%, Fineco il 9,05%, Banca Generali il 7,59%, Azimut il 4,49%. L’onda emotiva delle vendite si era già fatta sentire ieri a Wall Street – coi crolli dei titoli delle società di servizi finanziari e di consulenza come Charles Schwab, LPL Financial e Raymond James Financial – dopo che Altruist, startup americana dedicata alla gestione patrimoniale per consulenti indipendenti, ha annunciato il lancio di un nuovo strumento di pianificazione fiscale all’interno della sua piattaforma di IA Hazel, che aiuta a creare strategie fiscali personalizzate e promette di svolgere il lavoro “in pochi minuti”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

A New York, le borse hanno continuato a scendere nel pomeriggio di oggi.

