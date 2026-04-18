Tumori pediatrici | il protocollo di Monza conquista l’Europa

Il Centro Maria Letizia Verga di Monza ha ricevuto un riconoscimento internazionale per i protocolli di esercizio fisico sviluppati specificamente per i bambini affetti da tumori. Questi protocolli sono stati adottati in diversi paesi europei, contribuendo a migliorare le pratiche terapeutiche e di supporto per i pazienti pediatrici. La novità rappresenta un passo avanti nella cura e nel trattamento dei tumori infantili, grazie anche alla validazione scientifica ottenuta.

Il Centro Maria Letizia Verga di Monza ha tracciato una nuova rotta nella lotta contro i tumori nei più piccoli, ottenendo il riconoscimento scientifico internazionale per i suoi protocolli di esercizio fisico mirati. Il progetto denominato FORTEe (Get strong to fight childhood cancer) ha infatti ricevuto il patrocinio ufficiale della Federazione medico sportiva italiana e dell’Efsma, l’organizzazione europea di riferimento per la medicina dello sport, validando un metodo che trasforma l’attività fisica in una componente essenziale del percorso terapeutico. L’eccellenza lombarda al centro di una rete oncologica europea. La ricerca condotta nel polo di Monza non è rimasta confinata ai confini regionali, ma è diventata un punto di riferimento per dieci centri oncologici pediatrici situati in otto diverse nazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tumori pediatrici: il protocollo di Monza conquista l’Europa Notizie correlate Tumori pediatriciTERNI Prorogato il nuovo bando della Lilt (Lega italiana lotta ai tumori) per sostenere le famiglie di bambini oncologici Il direttivo provinciale... La battaglia ai tumori pediatrici. C’è il via libera alla ’Sport Therapy’Con la Sport Therapy, lo sport entra nella cura dei bambini malati di tumore: il progetto “FORTEe-Get strong to fight childhood cancer” riceve il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Tumori pediatrici, la sport therapy diventa parte dei percorsi clinici; Mediolanum dona più di 164mila euro a Città della Speranza: un aiuto per la diagnosi dei tumori pediatrici. La battaglia ai tumori pediatrici. C’è il via libera alla ’Sport Therapy’Con la Sport Therapy, lo sport entra nella cura dei bambini malati di tumore: il progetto FORTEe-Get strong to ... ilgiorno.it Mediolanum dona più di 164mila euro a Città della Speranza: un aiuto per la diagnosi dei tumori pediatriciOggi, mercoledì 15 aprile, all’Istituto di Ricerca Pediatrica la consegna ufficiale del maxi assegno da parte di Banca Mediolanum e Fondazione Mediolanum: il contributo sosterrà il progetto di Diagnos ... padovaoggi.it Il Pomodoro per la ricerca Il 18 e 19 aprile online e in piazza sostieni la ricerca sui tumori pediatrici - facebook.com facebook Anche quest’anno Fondazione Veronesi scende in piazza per raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica sui tumori pediatrici, grazie al prezioso contributo di ANICAV e RICREA. Sabato 18 e domenica 19 aprile Fondazione Umberto Veronesi ETS to x.com