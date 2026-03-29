A Terni è stato prorogato il bando promosso dalla Lega italiana per la lotta ai tumori, destinato a supportare le famiglie coinvolte da tumori pediatrici. La scadenza originale è stata posticipata, offrendo più tempo per presentare le domande di partecipazione. La decisione riguarda un'iniziativa volta a fornire assistenza a chi si trova di fronte a diagnosi di malattie oncologiche nei bambini.

TERNI Prorogato il nuovo bando della Lilt (Lega italiana lotta ai tumori) per sostenere le famiglie di bambini oncologici Il direttivo provinciale della Lilt ha deciso di prorogare la scadenza del bando “Sussidi alle famiglie della provincia di Terni con bambini affetti da neoplasia” dal 31 marzo al 15 aprile. Rimangono invariati i documenti da presentare con la domanda e i requisiti richiesti per poter accedere al sussidio. Il nuovo bando consente alle famiglie di partecipare all’assegnazione dei fondi raccolti grazie alle donazioni ricevute per le iscrizioni alla Pigiama Run e a quelle legate all’asta di beneficienza di quadri di pittori umbri tenutasi a giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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