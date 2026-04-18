La battaglia ai tumori pediatrici C’è il via libera alla ’Sport Therapy’

È stato approvato il progetto “FORTEe-Get strong to fight childhood cancer”, che mira a integrare l’attività sportiva nella cura dei bambini affetti da tumore. Il programma ha ottenuto il patrocinio scientifico della Federazione medico sportiva italiana e dell’European federation of sports medicine associations. Questa iniziativa introduce la Sport Therapy, un approccio che utilizza lo sport come parte del percorso terapeutico per i piccoli pazienti.

Con la Sport Therapy, lo sport entra nella cura dei bambini malati di tumore: il progetto “FORTEe-Get strong to fight childhood cancer” riceve il patrocinio scientifico della Fmsi (Federazione medico sportiva italiana) e dell’ Efsma (European federation of sports medicine associations). I protocolli di esercizio, ideati e testati anche al Centro Maria Letizia Verga di Monza nell’ambito del progetto Sport Therapy – promosso e sostenuto dal 2017 dalla Fondazione Verga – sono stati adottati in dieci centri oncologici pediatrici europei, distribuiti in 8 nazioni, nelle città di Milano, Madrid, Lione, Lubiana, Essen, Mainz, Heidelberg, Oxford e Copenhagen, coinvolgendo complessivamente più di 450 bambini e adolescenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La battaglia ai tumori pediatrici. C’è il via libera alla ’Sport Therapy’ Notizie correlate I trattamenti oncologici. La battaglia ai tumori passa pure dalla tavolaLotta al cancro, a Vimercate aumentano prestazioni, ricoveri e collaborazioni prestigiose per offrire il meglio ai pazienti. Tumori pediatriciTERNI Prorogato il nuovo bando della Lilt (Lega italiana lotta ai tumori) per sostenere le famiglie di bambini oncologici Il direttivo provinciale... Approfondimenti e contenuti Si parla di: La battaglia ai tumori pediatrici. C’è il via libera alla ’Sport Therapy’. La battaglia ai tumori pediatrici. C’è il via libera alla ’Sport Therapy’Con la Sport Therapy, lo sport entra nella cura dei bambini malati di tumore: il progetto FORTEe-Get strong to ... ilgiorno.it MONZA. SPORT THERAPY: LO SPORT ENTRA UFFICIALMENTE NELLA CURA DEI BAMBINI CON TUMORE(mi-lorenteggio.com) Monza, 17 aprile 2026 – Il progetto europeo FORTEe – Get strong to fight childhood cancer raggiunge un grande traguardo: i protocolli di esercizio fisico di precisione sviluppati ... mi-lorenteggio.com