Tumori dello stomaco al Sant' Andrea una tecnica endoscopica mininvasiva rimuove le lesioni precancerose

Un uomo di 55 anni, residente in una regione distante dal Lazio, si è sottoposto a un intervento presso il Sant’Andrea, dove è stata utilizzata una tecnica endoscopica avanzata e poco invasiva. La procedura ha permesso di individuare e rimuovere con successo una lesione precancerosa nello stomaco. Il paziente aveva già cercato assistenza in diverse strutture prima di rivolgersi al centro romano.

Una tecnica endoscopica avanzata e mininvasiva ha permesso di individuare e rimuovere con successo una lesione precancerosa in un uomo di 55 anni residente in una Regione lontana dal Lazio e che si era già rivolto a diverse strutture per risolvere il suo problema.“Le condizioni precancerose –.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Biopsie, lesioni tumorali e patologie dell’apparato digerente: nuova tecnica endoscopica senza incisioni esterneFirenze, 16 marzo 2026 – L’ospedale San Giovanni di Dio di Firenze amplia la propria offerta di endoscopia digestiva con l’introduzione di nuove... Una crema per bloccare i tumori della pelle, lo studio preclinico: “Rimuove il freno al sistema immunitario”In nuovo studio preclinico i ricercatori dell'Università della Pennsylvania hanno elaborato una crema che attiva meccanismi antitumorali, rallentando... Contenuti di approfondimento Tumore allo stomaco, nuovo mix di farmaci contro le forme più avanzate. «Importante opportunità per i pazienti»La ricerca accende nuove speranze contro le forme più gravi di tumore allo stomaco. Sono stati pubblicati su Nature Medicine i risultati di Ilustro, il primo studio che ha dimostrato l'efficacia di ... ilmessaggero.it Cosa vuol dire affrontare oggi il tumore dello stomacoIn pochi anni abbiamo assistito a un cambio di paradigma nel campo dei tumori dello stomaco. La prima rivoluzione è stata culturale: il paziente non ha bisogno soltanto del farmaco innovativo o della ... repubblica.it