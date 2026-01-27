Tumori della prostata e del rene si accelera verso cure sempre più personalizzate

La ricerca scientifica nel campo dei tumori della prostata e del rene sta portando a cure sempre più personalizzate. L’obiettivo è tradurre i progressi clinici e scientifici in pratiche terapeutiche efficaci, offrendo ai pazienti trattamenti su misura e migliorando così le possibilità di successo e qualità di vita.

Portare i risultati più avanzati della ricerca scientifica direttamente nella pratica clinica, con l’obiettivo di migliorare in modo concreto la cura dei pazienti. È questa la missione di “Controversies in Genitourinary Tumors”, l’evento scientifico annuale che si è tenuto nei giorni scorso alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, centro di riferimento nazionale e internazionale per l’oncologia. Il congresso ha riunito specialisti di diverse discipline – oncologi medici, chirurghi, radioterapisti, medici nucleari, patologi molecolari e farmacologi – insieme alle associazioni di pazienti, chiamate a partecipare attivamente al confronto su diagnosi, terapie innovative e modelli di presa in carico.🔗 Leggi su Milanotoday.it

In particolare, nel campo dei tumori urologici – dalla prostata al rene, fino alla vescica – l’uso combinato di algoritmi avanzati e chirurgia robotica sta aprendo una nuova fase della medicina, in cui la tecnologia affianca il medico nelle decisioni più delicate - facebook.com facebook