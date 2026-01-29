Tumori al rene e alla prostata biopsia digitale e GPS dei nervi rivoluzionano la cura | come funzionano

La medicina avanza con nuove tecniche per combattere i tumori al rene e alla prostata. Ora si può usare una biopsia digitale che, senza incidere la pelle, aiuta a capire quanto aggressivo sia il tumore al rene. Inoltre, un sistema GPS dei nervi traccia i percorsi invisibili, fondamentale per preservare la qualità della vita dei pazienti con tumore alla prostata. Queste innovazioni cambiano il modo di intervenire, riducendo i rischi e migliorando le possibilità di cura.

Una "biopsia digitale" capace di prevedere l'aggressività del tumore al rene senza ancora aver inciso la cute e un sistema GPS dei nervi che ricostruisce i loro percorsi invisibili, indispensabili per preservare la qualità della vita del paziente con tumore alla prostata. Sono queste le due.

