Una nuova ricerca si concentra su come trattare i tumori senza compromettere la salute del cuore. Attualmente, molti farmaci usati in oncologia sono efficaci contro le cellule tumorali, ma possono causare danni al sistema cardiovascolare. La questione rappresenta una delle sfide più complesse per la medicina contemporanea, che cerca soluzioni per migliorare le terapie senza effetti collaterali gravi.

Curare un tumore senza danneggiare il cuore è una delle sfide più difficili della medicina moderna. Molti farmaci oncologici, infatti, sono efficaci contro le cellule tumorali ma possono avere effetti collaterali importanti sul sistema cardiovascolare. Ora, una ricerca pubblicata su Science apre una strada promettente per ridurre questo rischio.Lo studio si concentra su una proteina chiamata ZNF281, che sembra avere un ruolo chiave nella risposta allo stress delle cellule cardiache. I ricercatori hanno scoperto che diversi tipi di farmaci antitumorali, anche molto diversi tra loro, attivano un meccanismo comune: aumentano la produzione di questa proteina nei cardiomiociti, le cellule del cuore.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Tumore, come curarlo senza danni al cuore: la ricerca

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