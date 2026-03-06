Linfedema post-tumore | al Pascale un percorso speciale per prevenirlo e curarlo

Al Pascale è stato avviato un percorso dedicato per la prevenzione e la cura del linfedema post-tumore. Questa condizione, che colpisce molti pazienti dopo le terapie oncologiche, viene trattata come una vera e propria malattia secondaria. Il servizio mira a offrire un supporto specifico a chi si trova ad affrontare questa complicanza, spesso nascosta o sottovalutata.

La dott.ssa Monica Pinto: "Il linfedema non deve essere una condanna silenziosa. Con consapevolezza, diagnosi precoce e riabilitazione, può diventare una condizione gestibile" Non è solo una complicanza delle cure oncologiche. Per molti pazienti rappresenta una vera e propria malattia nella malattia, una seconda sfida da affrontare spesso in silenzio. In occasione della Giornata Mondiale del Linfedema, che si celebra oggi, l'attenzione si accende su una patologia ancora poco conosciuta ma capace di incidere profondamente sulla qualità della vita: il linfedema secondario in oncologia. Si tratta di un gonfiore cronico di un arto o di una regione del corpo che può comparire dopo interventi chirurgici, radioterapia o altri trattamenti contro il cancro.

Argomenti discussi: GIORNATA MONDIALE DEL LINFEDEMA: L’IMPORTANZA DI RIABILITAZIONE, ATTIVITA’ FISICA E RICOSTRUZIONE MAMMARIA NEL TRATTAMENTO DELLA PATOLOGIA.

