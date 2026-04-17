Tumore al pancreas che cosa sappiamo sul farmaco sperimentale statunitense che raddoppia la sopravvivenza

Uno studio clinico condotto da un’università negli Stati Uniti ha verificato che l’integrazione di una molecola sperimentale alla terapia chemioterapica tradizionale può aumentare significativamente le possibilità di sopravvivenza a un anno dalla diagnosi di tumore al pancreas. La ricerca ha coinvolto pazienti affetti da questa forma di cancro, considerata tra le più aggressive, e i risultati mostrano un raddoppio della probabilità di sopravvivenza rispetto ai trattamenti standard.

Si tratta di un risultato rilevante in un contesto in cui la prognosi resta purtroppo generalmente sfavorevole: la maggior parte dei pazienti, infatti, non supera l’anno dalla diagnosi e le opzioni terapeutiche efficaci sono ancora limitate. Un beneficio concreto sulla sopravvivenza Nel trial clinico randomizzato di fase 2 i pazienti trattati con elraglusib in combinazione con la terapia standard hanno mostrato una probabilità doppia di essere vivi dopo un anno rispetto a chi ha ricevuto solo chemioterapia. Non solo: il trattamento ha ridotto del 38% il rischio di morte durante il periodo di osservazione, un dato che segnala un impatto clinico significativo su una patologia notoriamente aggressiva.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Tumore al pancreas, che cosa sappiamo sul farmaco sperimentale statunitense che raddoppia la sopravvivenza Tumore al pancreas, ecco il nuovo farmaco approvato dall'Aifa (ma solo per alcuni pazienti) Notizie correlate Leggi anche: Lotta al tumore al pancreas, con una pillola sperimentale si raddoppia la sopravvivenza Leggi anche: Un nuovo farmaco contro il tumore al pancreas raddoppia la sopravvivenza e riduce del 60% il rischio di morte. Ecco cosa sta cambiando davvero Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tumore del pancreas: i segnali precoci che spesso vengono sottovalutati; Cancro al pancreas, pillola sperimentale raddoppia la sopravvivenza: lo studio; Il farmaco sperimentale daraxonrasib per il tumore del pancreas ha raddoppiato la sopravvivenza in uno studio clinico di fase III; Tumore al pancreas, un nuovo farmaco distrugge lo scudo che il cancro crea per difendersi e crescere. Tumore al pancreas, che cosa sappiamo sul farmaco sperimentale statunitense che raddoppia la sopravvivenzaUno studio clinico guidato dalla Northwestern University mostra che l’aggiunta di una nuova molecola alla chemioterapia standard può raddoppiare la probabilità di essere vivi a un anno dalla diagnosi ... vanityfair.it Tumore al pancreas, la medicina non si arrende al killer. Il nuovo farmaco rivoluzionarioStudio clinico globale, che in Italia coinvolge anche l’Aoup di Pisa, dimostra un beneficio di sopravvivenza senza precedenti. Si spera che venga presto approvato per l’uso clinico ... lanazione.it Tumore al seno, il primario della Breast Uni Leonardo Barellini incontra gli studenti del Liceo Cecioni. "È fondamentale diffondere tra i giovani la consapevolezza che la prevenzione passa anche da stili di vita sani, oltre che da controlli regolari”. Presente all' facebook Tumore del pancreas, identificati nel sangue due nuovi marcatori utili per la diagnosi precoce x.com