Tumore al seno | il potere del 90% di guarigione tra prevenzione e vita

A Roma si è svolta la nona edizione di Bicinrosa, un evento dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa ha coinvolto numerosi partecipanti e ha puntato l’attenzione sull’importanza di controlli regolari e stili di vita sani. La giornata ha visto anche la distribuzione di materiale informativo e momenti di confronto tra esperti e cittadini, con l’obiettivo di promuovere una maggiore attenzione alla salute femminile.

Nel cuore della Capitale, l’iniziativa Bicinrosa ha celebrato la sua nona edizione portando l’attenzione sulla prevenzione oncologica e sul legame inscindibile tra salute e comportamento quotidiano. Durante l’evento, promosso dalla Breast Unit della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico, Vittorio Altomare ha evidenziato come la lotta contro il tumore al seno passi necessariamente attraverso la diagnosi tempestiva e la cura di abitudini vitali che proteggano l’organismo dai fattori di rischio ambientali e comportamentali. Statistiche e possibilità di guarigione: il potere dell’intervento precoce. I numeri che descrivono l’impatto di questa patologia in Italia sono chiari e richiedono un impegno costante sul territorio: ogni anno si registrano oltre 53.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tumore al seno: il potere del 90% di guarigione tra prevenzione e vita Prevenzione del tumore al seno: screening gratuiti a Nocera SuperioreL’iniziativa si pone l'obiettivo di diffondere la cultura della diagnosi precoce e a favorire una corretta informazione sui comportamenti utili alla... Tigotà Spring Run 2026: di corsa per la prevenzione del tumore al senoDopo il successo delle prime due edizioni, sono aperte le iscrizioni alla Tigotà Spring Run 2026, la corsa benefica per raccogliere fondi a favore di...