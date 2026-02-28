Luci colori e suoni | l’Irlanda incanta tutti

A Milano torna la Ireland Week, giunta alla quinta edizione, che si terrà dall’8 al 17 marzo 2026 in occasione di San Patrizio. L’evento propone un’immersione nei colori, nei suoni e nelle tradizioni dell’Irlanda, offrendo momenti dedicati alla cultura e ai sapori di quella terra. La manifestazione coinvolge diverse location nel centro della città, attirando appassionati e curiosi di tutte le età.

Trasforma una delle ‘week milanesi’ con i colori, suoni, sapori e tradizioni dell’Irlanda. È la quinta edizione della Ireland Week 2026 che si svolgerà a Milano dall’8 al 17 marzo 2026, in occasione del giorno di San Patrizio. Promossa da Turismo Irlandese e patrocinata dal Comune di Milano propone eventi diffusi, quasi tutti gratuiti, tra cultura, musica, artigianato, film, danza, sport come il golf e il calcio gaelico, food. Per dieci giorni la città si tinge di verde, luoghi storici e simbolici della città diventeranno un angolo di Irlanda. "Ogni edizione si arricchisce di storie, idee e della presenza sempre più significativa a Milano di realtà irlandesi che portano in città sapori, saperi, e la rinomata accoglienza irlandese", commenta Marcella Ercolini, Direttrice di Turismo Irlandese in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

