Al Cinema Teatro Paolo Grassi di Tradate, si prepara un evento dedicato ai Pink Floyd, con un coinvolgente spettacolo che combina luci e suoni. L’evento, intitolato “Moon Rivers”, promette un viaggio psichedelico attraverso le atmosfere della band. La serata si svolgerà con un’interpretazione immersiva, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza sensoriale unica nel suo genere.

Un viaggio psichedelico tra luci e suoni sta per trasformare il Cinema Teatro Paolo Grassi di Tradate in un’esperienza immersiva dedicata al mito dei Pink Floyd. L’appuntamento è fissato per sabato 11 aprile alle ore 21:00, con la band Moon Rivers che porterà sul palco l’eredità musicale della celebre formazione inglese. La serata promette di essere unica per gli appassionati, offrendo un tributo live che copre decenni di storia del rock psichedelico. L’evento si svolgerà a pagamento all’interno del complesso culturale situato in Via Giacomo Bianchi, dove i Moon Rivers eseguiranno brani emblematici dal repertorio floydiano. L’impatto culturale del territorio varesino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pink Floyd a Tradate: Moon Rivers, luci e suoni per

Articoli correlati

Pink Floyd Legend Day: evento a RomaDopo otto anni i Pink Floyd Legend tornano all’Auditorium Conciliazione di Roma con il Pink Floyd Legend Day, in programma il 24 febbraio 2026: un...

Leggi anche: Pink Floyd Legend Day: il grande ritorno a Roma

Tutti gli aggiornamenti su Pink Floyd

Temi più discussi: A Tradate i Moon Rivers per uno spettacolo tributo ai Pink Floyd; Enrico Ruggeri posticipata a maggio la data al Condominio di Gallarate; La Storia di Elsa Morante apre la tournée nazionale dal Teatro Giuditta Pasta di Saronno.

A Tradate i Moon Rivers per uno spettacolo tributo ai Pink FloydUn viaggio psichedelico tra luci e suoni: i Moon River portano sul palco il mito dei Pink Floyd in un’esperienza teatrale a 360°. Dalle hit intramontabili alle suite leggendarie, lasciati trasportare ... varesenews.it

A Tradate tributo a Wish You Were Here dei Pink Floyd con The Dark Side 50Al Cinema Nuovo di Abbiate Guazzone sabato 15 febbraio un nuovo spettacolo del gruppo nato proprio a Tradate in occasione del cinquantesimo anniversario di The Dark Side of the Moon Sabato 15 febbraio ... varesenews.it

Pink Floyd Art & Video added a photo to the album: P • U • L • S • E - facebook.com facebook