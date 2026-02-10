Molti accumulano flaconi semivuoti e palette nel cassetto senza pensarci troppo. Ma non controllano mai le date di scadenza, e questo può essere pericoloso. Usare prodotti scaduti può causare irritazioni o infezioni alla pelle. È importante sapere quando buttare un cosmetico, per evitare rischi inutili.

Accumulare flaconi semivuoti e palette dimenticate nel cassetto è un’abitudine comune, ma trascurare la data di scadenza dei cosmetici può trasformarsi in un rischio concreto per la salute. La pelle è l’organo più esteso del nostro corpo e nutrirla con prodotti non più integri non è solo inutile, ma potenzialmente pericoloso. Esperti dermatologi avvertono: una volta superato il limite di conservazione, le formule perdono efficacia e possono diventare terreno fertile per batteri e irritazioni. Per capire se un prodotto è da cestinare, non serve un laboratorio: basta usare i sensi. Il primo segnale è il cambiamento di consistenza: se noti grumi, separazione tra olio e acqua o una strana granulosità, la stabilità chimica è compromessa. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ma tu lo sai quando buttare un prodotto cosmetico? Ti diciamo tutto quello che serve

Se stai seguendo Veganuary e ti chiedi come sostituire le uova nei dolci, questa guida può aiutarti.

