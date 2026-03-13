Tu lo sai che cos' è la Macarena della Ferrari?

Prima della partenza del Mondiale 2026, si parla di un grande cambiamento nella storia della Formula 1. A Melbourne, già dalla domenica precedente, si è visto un esempio concreto di questa trasformazione. La cosiddetta

Quello che ha preceduto l'inizio del Mondiale 2026 è stato definito « il più grande cambiamento nella storia della Formula 1 », e già da domenica scorsa a Melbourne ne abbiamo avuto una dimostrazione. Macchine più piccole e snelle, rumore dei motori molto più vicino all'elettrico che a un rombo vero, situazioni surreali in partenza e in alcuni momenti della gara, con macchine che sembravano piantate e altre che le superavano senza difficoltà (in Australia i sorpassi sono stati ben 120, contro i 45 del 2025). Da conservare in archivio c'è un team radio di Leclerc diventato virale: «Sembra Mario Kart con i funghetti», in riferimento al famoso gioco elettronico in cui intercettare un funghetto significa acquisire una potenza improvvisa per effettuare i sorpassi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

