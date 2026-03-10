Trump su attacco Iran | Li abbiamo spazzati via in meno di due giorni – Il video

Il video mostra le dichiarazioni di Trump durante un evento a Miami, in cui afferma che l’attacco contro l’Iran è durato meno di due giorni. Secondo lui, l’esercito iraniano avrebbe subito ingenti perdite, con la distruzione della marina, dell’aeronautica e di equipaggiamenti antiaerei. Non sono stati forniti dettagli su come siano stati condotti i raid o sui bersagli colpiti.

(Agenzia Vista) Miami, 09 marzo 2026 "Non hanno più una marina, non hanno più un'aeronautica, non hanno più equipaggiamenti antiaerei: è stato tutto fatto saltare in aria. Non hanno più radar, non hanno più telecomunicazioni e non hanno più una leadership. È tutto sparito. Quindi, se guardiamo la situazione, potremmo definirlo un successo strepitoso proprio ora, mentre usciamo da qui. Potrei chiamarlo così, oppure potremmo spingerci oltre. E andremo oltre. Ma il rischio principale di questa guerra è passato da tre giorni. Li abbiamo spazzati via nei primi due giorni. Se ci pensate, è incredibile. Abbiamo annientato una grande marina, una marina molto potente. 🔗 Leggi su Open.online

