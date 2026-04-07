Trump su Iran | Hanno tempo fino alle 8 poi li riporteremo all' età della pietra – Il video

Un video diffuso da un'agenzia mostra un rappresentante di un governo statunitense che afferma che un paese ha tempo fino alle 8 per agire, altrimenti subirà conseguenze drastiche. Nel filmato, si sente anche che le parti stanno negoziando e che, secondo quanto dichiarato, le trattative sono condotte in buona fede. La comunicazione si inserisce in un contesto di tensioni internazionali legate a questioni di politica estera.

(Agenzia Vista) Washington, 06 aprile 2026 "Ora, vedremo cosa succede. Posso dirvi che stanno negoziando, pensiamo in buona fede. Stiamo per scoprirlo, stiamo ricevendo l'aiuto di alcuni incredibili paesi che vogliono che questo finisca, perché colpisce anche loro. Molte persone sono colpite da questo. Ma daremo loro. daremo loro tempo fino a domani, alle 8:00, ora orientale. E dopo di che, non avranno più ponti, non avranno più centrali elettriche. Età della pietra, già", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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