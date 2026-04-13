Trump critica il Vaticano e annuncia il blocco dei porti iraniani | tensione nello Stretto di Hormuz video

Il presidente degli Stati Uniti ha espresso critiche nei confronti del Vaticano, affermando di non essere un grande fan del Papa dopo un appello di quest’ultimo per la pace. Contestualmente, ha annunciato il blocco dei porti iraniani, aumentando la tensione nello Stretto di Hormuz. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista ai giornalisti, in cui ha anche commentato le politiche nucleari di alcuni paesi.

“Gioca con i paesi che vogliono farsi il nucleare”. Donald Trump attacca frontalmente il Papa. Il presidente degli Stati Uniti stanotte ha dichiarato ai giornalisti di “ non essere un grande fan” di Leone XIV, dopo l’appello di quest’ultimo in favore della pace. “Non sono un grande fan di Papa Leone. È una persona molto liberale ed è un uomo che non crede nella lotta alla criminalità”, ha detto Trump ai giornalisti alla Joint Base Andrews nel Maryland. Per poi accusare il Pontefice di “giocare con un Paese che vuole un’arma nucleare”. Ma l’attacco del presidente arriva anche sul suo social, Truth. “Non voglio un Papa che pensi che sia giusto che l’Iran possieda un’arma nucleare”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump critica il Vaticano e annuncia il blocco dei porti iraniani: tensione nello Stretto di Hormuz (video) Medio Oriente, Trump annuncia il blocco navale immediato dello stretto di HormuzDonald Trump ha annunciato su Truth il blocco «con effetto immediato» di tutte le navi da e per lo stretto di Hormuz dopo il fallimento dei negoziati... Trump annuncia un blocco navale dello stretto di HormuzFalliti i negoziati Usa-Iran a Islamabad, riesplode la tensione con Trump che annuncia un blocco navale dello stretto di Hormuz.