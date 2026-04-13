Trump il blocco dei porti iraniani da oggi alle 16

Da lanazione.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dalle 16 di oggi, gli Stati Uniti hanno annunciato il blocco delle navi in entrata o in uscita dai porti iraniani. La misura riguarda tutte le imbarcazioni che si avvicinano o si allontanano da queste strutture portuali. La decisione è stata comunicata ufficialmente e sarà efficace fin da questa ora, senza indicazioni di eccezioni o modifiche.

Gli Stati Uniti bloccheranno le navi "in entrata o in uscita" dai porti iraniani a partire dalle 16 di questo pomeriggio ora italiana. Lo ha scritto su Truth il presidente Donald Trump, in merito alla crisi dello Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Lanazione.it

trump il blocco dei porti iraniani da oggi alle 16
© Lanazione.it - Trump, il blocco dei porti iraniani da oggi alle 16

Trump: “Blocco dei porti iraniani da oggi alle 16”. Ghalibaf: “Godetevi i prezzi attuali. Presto gli Usa rimpiangeranno i 4-5 dollari al gallone”Il comandante della marina iraniana Shahram Irani ha liquidato – definendola ‘ridicola’ – la minaccia di Donald Trump di bloccare le navi in entrata...

Hormuz è nuovamente chiuso. Trump: "Il blocco dei porti da oggi alle 16". Ghalibaf: "Ora godetevi i prezzi della benzina"Falliti i negoziati Usa-Iran a Islamabad, riesplode la tensione con Trump che annuncia un blocco navale dello stretto di Hormuz.

Perché Trump sta minacciando di nuovo l’Iran

Video Perché Trump sta minacciando di nuovo l’Iran?

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.