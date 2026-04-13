Trump il blocco dei porti iraniani da oggi alle 16
A partire dalle 16 di oggi, gli Stati Uniti hanno annunciato il blocco delle navi in entrata o in uscita dai porti iraniani. La misura riguarda tutte le imbarcazioni che si avvicinano o si allontanano da queste strutture portuali. La decisione è stata comunicata ufficialmente e sarà efficace fin da questa ora, senza indicazioni di eccezioni o modifiche.
Gli Stati Uniti bloccheranno le navi "in entrata o in uscita" dai porti iraniani a partire dalle 16 di questo pomeriggio ora italiana. Lo ha scritto su Truth il presidente Donald Trump, in merito alla crisi dello Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Lanazione.it
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