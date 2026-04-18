Trump randella ancora la Meloni Tregua col Papa | Nulla contro di lui

Il presidente degli Stati Uniti ha rivisto il suo atteggiamento nei confronti del Papa, affermando di non voler entrare in conflitto con lui e di voler evitare tensioni. Nel corso di un'intervista, ha dichiarato che non ha intenzione di litigare e ha sottolineato che l’Iran ha ucciso più di 42 persone. Nel frattempo, le sue dichiarazioni pubbliche continuano a suscitare reazioni contrastanti.

Donald Trump sta iniziando ad ammorbidire i toni con Leone XIV. «È molto semplice. Non ho nulla contro il Papa. Non ho intenzione di litigare con lui», ha detto il presidente americano, per poi aggiungere: «Il Papa può dire quello che vuole e io voglio che dica quello che vuole, ma posso non essere d’accordo». «Il Papa deve capire che questo è il mondo reale. È un mondo brutto. Ma per quanto riguarda il Papa e il dire quello che vuole, può farlo. Sono sicuro che sia una brava persona. Non l’ho incontrato, ma non sono d’accordo con lui, se il pontefice a permettesse all’Iran di avere un’arma nucleare», ha proseguito, sottolineando di non ritenere «necessario» un incontro chiarificatore.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Trump randella ancora la Meloni. Tregua col Papa: «Nulla contro di lui» Tra Trump e l’Europa: la posizione scomoda (e ambigua) di Meloni sul Venezuela Notizie correlate Iran, Trump ancora contro Papa Leone XIV: "Non c'è nulla di cui scusarsi, ha torto"Tensione tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Papa Leone XIV dopo le critiche del pontefice sulla guerra in Iran. Leggi anche: Trump: Non ho nulla contro il Papa, ma non sono d'accordo con lui, suo fratello è Maga – Il video