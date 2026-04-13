Negli Stati Uniti si è scatenata una nuova polemica tra il presidente e il Papa Leone XIV, dopo che il pontefice ha espresso preoccupazione sulla guerra in Iran. Trump ha risposto duramente, affermando che non ci sono motivi per scusarsi e che il Papa ha torto. La discussione ha attirato l’attenzione dei media, evidenziando il contrastingo tra le posizioni sui recenti eventi nel Medio Oriente.

Tensione tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Papa Leone XIV dopo le critiche del pontefice sulla guerra in Iran. Trump ha respinto ogni richiesta di chiarimento: “Non c’è nulla di cui scusarsi”, aggiungendo che il Papa “ha reso pubbliche” le sue posizioni e che “io sto solo rispondendo”. Poi l’affondo diretto: “Ha torto”. Il presidente è stato incalzato anche su un post social in cui appariva come Gesù Cristo: “L’ho pubblicata io”, aggiungendo però che l’immagine avrebbe avuto riferimenti alla Croce Rossa e sostenendo: “Dovrei essere io, come medico, a far stare meglio le persone”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump ancora contro Papa Leone XIV: "Non c'è nulla di cui scusarsi, ha torto"

Papa Leone XIV e lo schiaffo a Trump: "Guerra Usa-Israele contro Iran causata da deliri di onnipotenza, Dio non vuole conflitti"Forti e di dura critica le parole del Pontefice contro la retorica della guerra e l'"idolatria del sé e del denaro" da parte delle potenze Usa e...

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Meloni: “Inaccettabili le parole di Trump su Papa Leone XIV” Segui tutti gli aggiornamenti sulla visita del Santo Padre in Africa qui https://www.rainews.it/maratona/2026/04/papa-africa-viaggio-apostolico-undici-giorni-algeria-guinea-camerun-angola-santa - facebook.com facebook

Piena solidarietà a Papa Leone. Una grande testimonianza cristiana, un grande coraggio nella chiarezza delle parole. Più di tanti esponenti politici che hanno dimostrato di non averne. "Sia il vostro parlare sì, sì; no, no" (Vangelo secondo Matteo) x.com