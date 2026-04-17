Trump | Non ho nulla contro il Papa ma non sono d' accordo con lui suo fratello è Maga – Il video

Un video diffuso oggi mostra un uomo che afferma di non avere nulla contro il Papa, ma di non essere d’accordo con lui. Durante la registrazione, l’uomo sottolinea di dover fare ciò che ritiene giusto e che il Papa dovrebbe capire questa posizione. La conversazione si concentra sul rapporto tra la figura religiosa e l’interlocutore, senza ulteriori dettagli o commenti aggiuntivi.

(Agenzia Vista) Washington, 17 aprile 2026 "No, no, affatto. Devo fare ciò che è giusto. Il Papa deve capire, molto semplicemente. non ho nulla contro il Papa. Suo fratello è "MAGA" fino in fondo, mi piace suo fratello Lewis. Non sto litigando con lui. Il Papa ha fatto una dichiarazione, dice che l'Iran può avere armi nucleari. Io dico che l'Iran non può avere armi nucleari", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un punto stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev C’è un piano criminale per portare via la Lazio a Claudio Lotito. La procura di Roma svela la sua indagine...🔗 Leggi su Open.online

President Trump on his disagreement with the pope

Notizie correlate

Il video in cui il Papa risponde a Trump: “Non ho paura di lui, non ho intenzione di fare un dibattito con lui”“Io non ho paura dell’amministrazione Trump”, “parlo del Vangelo” e quindi “continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra”.

Delirio Trump contro Leone XIV: “Non sarebbe Papa senza di me”. La replica: “Non ho paura. Non dibatto con lui” | VIDEOUn attacco senza precedenti che segna una rottura inimmaginabile tra la Casa Bianca e il Vaticano.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Trump: 'Non mi scuso con il Papa'. Leone XIV: 'Non ho paura di lui'; Trump attacca Leone XIV: Il Papa si sbaglia, non mi devo scusare di nulla; Trump: Papa deve capire, Iran può colpire anche Italia. Ottimismo sui negoziati: Accordo vicino con Teheran; Trump contro Papa Leone, cosa è successo? L'attacco senza precedenti, il post choc e l'affondo: Non mi devo scusare di nulla.

Trump: Non ho nulla contro il Papa, ma non sono d'accordo con lui, suo fratello è MagaNo, no, affatto. Devo fare ciò che è giusto. Il Papa deve capire, molto semplicemente... non ho nulla contro il Papa. Suo fratello è MAGA fino in fondo, mi piace suo fratello Lewis. Non sto litigan ... ilgiornale.it

Trump: Ho diritto a dissentire da PapaHo il diritto di non essere d'accordo con il Papa. Non ho nulla da obiettare al fatto che il Pontefice possa dire ciò che vuole, ma io posso essere in disaccordo. Lo ha detto il presidente Usa a mar ... rainews.it

Trump, l’Italia e la ferita atlantica: perché lo scontro con Roma pesa più di un post su Truth Dalla base di Sigonella al caso Papa Leone XIV, l’ennesimo affondo del presidente Usa apre una crepa politica e simbolica che va oltre l’incidente diplomatico Leggi l’ facebook

New York, #Mamdani tassa i ricchi. #Trump: "Sta distruggendo la città" x.com