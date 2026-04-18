Trump paga e riapre Hormuz Ma l’Ue vuol chiuderci in casa

Il divieto di navigazione nello Stretto di Hormuz si sta allentando, con alcune navi che riprendono le operazioni dopo la decisione di un importante leader di pagare e riaprire la via marittima. Contestualmente, gli Stati Uniti hanno annunciato un cessate il fuoco in Libano e un pacchetto di 20 miliardi di dollari destinato a quel paese. Nel frattempo, l’Unione europea sembra orientata a imporre restrizioni più stringenti che limitano la libertà di movimento nel Mediterraneo, con la possibile partecipazione di navi militari italiane.