Trump paga e riapre Hormuz Ma l’Ue vuol chiuderci in casa
Il divieto di navigazione nello Stretto di Hormuz si sta allentando, con alcune navi che riprendono le operazioni dopo la decisione di un importante leader di pagare e riaprire la via marittima. Contestualmente, gli Stati Uniti hanno annunciato un cessate il fuoco in Libano e un pacchetto di 20 miliardi di dollari destinato a quel paese. Nel frattempo, l’Unione europea sembra orientata a imporre restrizioni più stringenti che limitano la libertà di movimento nel Mediterraneo, con la possibile partecipazione di navi militari italiane.
Il cessate il fuoco in Libano (e 20 miliardi da Washington) spingono Teheran a sbloccare lo Stretto. Anche Giorgia Meloni pronta a inviare navi. L’Europa invece prepara il lockdown: domeniche a piedi, smart working, bici e luci spente. Non andate in vacanza e possibilmente guidate piano, senza correre in autostrada. Abbassate di qualche grado il riscaldamento e indossate la maglia di lana. Insomma, la ricetta della Ue per affrontare la crisi energetica si traduce in una raccomandazione: state in casa e copritevi bene. Fin lì ci sarebbe arrivata anche mia nonna, nonostante fosse una povera contadina che viveva in una cascina riscaldata da un grande camino.🔗 Leggi su Laverita.info
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