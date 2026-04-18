Trump ' l' Iran fa un po' il furbo ma non può ricattarci'

Il rappresentante di un governo ha affermato che le trattative con l'Iran stanno procedendo positivamente, sottolineando che i colloqui sono in corso e che la posizione adottata è ferma. Ha commentato che l'Iran ha adottato tattiche astute, come è capitato negli ultimi 47 anni, ma ha ribadito che non può esercitare pressioni o ricatti. La dichiarazione arriva in un momento di tensione, senza però indicare dettagli specifici sui contenuti delle discussioni.

"Stiamo adottando una posizione ferma" con l'Iran: i colloqui stanno "procedendo molto bene. Hanno fatto un po' i furbi, come fanno ormai da 47 anni. Non hanno una marina, non hanno un'aeronautica, non hanno leader. Stiamo parlando con loro: volevano chiudere di nuovo lo Stretto, ma non possono ricattarci". Lo ha detto Donald Trump.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Trump, 'l'Iran fa un po' il furbo ma non può ricattarci' Trump: In Iran sono bestie, bombardare infrastrutture non è crimine di guerra Notizie correlate Dazi, stop dell?Ue: Bruxelles congela gli accordi. Trump minaccia: «Una stangata a chi fa il furbo»Il Parlamento europeo mette in pausa la ratifica dell’accordo sui dazi con gli Stati Uniti. Board of Peace, Trump: "C'è qualcuno che vuol fare il furbo ma con me non funziona"(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2026 "E' un grande onore darvi il benvenuto allo United States Institute of Peace per la riunione inaugurale del... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Trump: accordo di cessate il fuoco di due settimane con l’Iran; Il fallimento di Trump in Iran; Trump, 'non fa alcuna differenza se gli Usa e l'Iran fanno un accordo'; Uranio arricchito, l'accordo fantasma fa tremare la tregua Usa-Iran: Trump contro Teheran. Stretto di Hormuz riaperto dall'Iran fa crollare il prezzo del petrolio, ma il blocco di Trump resta in vigoreLo Stretto di Hormuz riapre al traffico marittimo ma con alcune limitazioni: l'Iran decide chi passa. Subito giù il prezzo del petrolio. Donald Trump esulta ... virgilio.it Iran, le navi in attesa dopo la nuova chiusura dello Stretto di HormuzIl presidente Usa attacca l’Italia per Sigonella. A Parigi una cinquantina di Paesi approva una missione navale franco-britannica per la sicurezza dello Stretto ... lastampa.it Trump e il Papa, l’Italia, l’America e la cultura al tempo del disordine. Intervista a Javier Cercas Di Giuseppe Fantasia - facebook.com facebook Quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca è stato celebrato come un campione del sovranismo. Ma cosa c'entra il sovranismo con un intervento militare rischioso e fondato su fragili presupposti Cosa c'entra con le offese rivolte al leader spirituale di u x.com