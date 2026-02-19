Il presidente Trump ha detto che alcuni cercano di approfittarsi di lui, ma con lui non funziona. Durante la riunione all’United States Institute of Peace, ha aggiunto che preferisce affrontare le sfide con fermezza e senza illusioni. Trump ha anche ricordato di aver sempre difeso i suoi interessi e di non lasciarsi intimidire. La sua presenza ha attirato molti osservatori, curiosi di capire come si evolveranno le prossime mosse politiche. La riunione prosegue senza sosta, mentre il clima si fa sempre più teso.

(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2026 "E' un grande onore darvi il benvenuto allo United States Institute of Peace per la riunione inaugurale del Board of Peace. È qualcosa di molto importante. Credo che sia il consiglio più rilevante, certamente in termini di potere e di prestigio. Non c'è mai stato nulla di simile, perché qui ci sono i più grandi leader mondiali. Quasi tutti hanno accettato di partecipare e anche quelli che ancora non l'hanno fatto lo faranno. Alcuni stanno cercando di fare i furbi, ma non funziona. Con me non si può fare i furbi. Però stanno giocando un po', ma alla fine aderiranno tutti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Board of Peace, Trump: "C'è qualcuno che vuol fare il furbo ma con me non funziona"

