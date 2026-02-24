Dazi stop dell?Ue | Bruxelles congela gli accordi Trump minaccia | Una stangata a chi fa il furbo

La decisione dell’UE di sospendere la ratifica degli accordi sui dazi deriva dalle incertezze sulle intenzioni di Washington. Bruxelles ha deciso di bloccare temporaneamente il procedimento, chiedendo chiarimenti su come gli Stati Uniti intendano muoversi. La misura mira a evitare impegni definitivi finché non ci saranno garanzie concrete. La pausa riguarda principalmente le discussioni sui dazi e le tariffe commerciali tra le due parti. La situazione resta in attesa di sviluppi ufficiali.

Il Parlamento europeo mette in pausa la ratifica dell’accordo sui dazi con gli Stati Uniti. Ma il congelamento è a tempo, in attesa che Washington precisi bene come intende procedere dopo che la Corte Suprema ha invalidato le tariffe adottate senza passare dal Congresso e dopo che Donald Trump ha cambiato strategia affidandosi a una diversa base giuridica per nuovi dazi al 15%. Lo stesso presidente ha rilanciato, ieri sul suo social Truth, con la minaccia di una stangata tariffaria - con aliquote «molto più alte e peggiori di quelle concordate di recente» - nei confronti di chi dovesse decidere di «fare il furbo», approfittando della pronuncia e del momento di caos generale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

L’Ue verso lo stop dell’intesa sui dazi: «Chiediamo chiarezza, gli Usa rispettino gli accordi». Trump a picco nei sondaggiL’Unione Europea ha deciso di sospendere temporaneamente l’iter legislativo sull’accordo commerciale, a causa della mancanza di garanzie chiare da parte degli Stati Uniti.

Dazi, l’Ue congela l’intesa: Bruxelles chiede chiarimenti, l’Italia si fida ciecamente di TrumpLa decisione dell'Unione Europea di sospendere l’accordo sui dazi nasce dalle recenti tariffe annunciate dagli Stati Uniti, che hanno creato confusione nel commercio globale.

