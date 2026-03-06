Svolta nel caso di Hicham | dall’emergenza in strada alla presa in carico sanitaria

E' stato trasferito in una struttura sanitaria Hicham, che per mesi aveva vissuto in strada affrontando gravi problemi psichiatrici. La sua condizione aveva attirato l'attenzione di cittadini e istituzioni, preoccupati per il suo stato di disagio. La svolta nel caso segna il passaggio dall’emergenza in strada a un intervento di assistenza medica.

Risolutivo il lavoro di squadra tra Comune di Villa Santa Lucia, Garante Regionale per le disabilità, Asl e Procura di Cassino Per mesi ha vissuto in strada, in condizioni di forte disagio e con evidenti problemi psichiatrici, diventando nel tempo un caso umano e sociale che aveva preoccupato cittadini e istituzioni. Ora per Hicham Tari si apre finalmente un percorso di assistenza sanitaria e sociale strutturato. La vicenda riguarda un ex giornalista di origine marocchina che da tempo si trovava sul territorio di Villa Santa Lucia (Frosinone) senza una sistemazione stabile. Negli ultimi mesi la sua situazione era progressivamente peggiorata: l’uomo viveva all’aperto, in condizioni precarie e con comportamenti che avevano destato allarme per la sua stessa sicurezza e, in alcuni momenti, anche per quella degli altri. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

A ogni pioggia fanghi e liquami in strada, protestano i residenti di Balestrate: "Emergenza sanitaria"Un gruppo di cittadini si è costituito in un Comitato per scrivere alle istituzioni coinvolte per risolvere il problema di via della Repubblica.

Alessandro massacrato di botte in strada perché gay, svolta nel caso: arrestati tre minoriSono stati arrestati e hanno l'obbligo di restare in casa tre 17enni presunti autori di un'aggressione omofoba contro un ragazzo gay.

Aggiornamenti e notizie su Svolta nel caso di Hicham....

Temi più discussi: David Rossi fu ucciso: appeso nel vuoto e lasciato cadere. La svolta in commissione, la Procura riapre il caso; Suore trucidate in Burundi nel 2014, svolta nel caso: arrestato a Parma chi istigò a ucciderle; Svolta nel caso delle tre suore, due venete, trucidate in Burundi nel 2014: un arresto a Parma; Monica Busetto, svolta nel caso che vede l'operatrice colpevole del delitto di Lida Pamio. La Procura generale: Processo da rifare.

Imprenditore trovato morto in bagno, la svolta sul caso: fermata la moglieSvolta nell’indagine sulla morte dell’imprenditore 60enne trovato cadavere, nella notte tra sabato e domenica scorsi, nel bagno di casa a Sant’Egidio del Monte Albino, nel Salernitano. I carabinieri d ... affaritaliani.it

Svolta nel caso della morte di Daniela Ruggi, Procura apre fascicolo per omicidio contro ignotiQuello di Daniela Ruggi è un caso di omicidio, secondo la Procura di Modena. La ragazza sarebbe morta dove sono stati trovati i resti ... virgilio.it

Cristopher Gaston Ogando morto accoltellato in casa, la svolta a Parma sul 27enne: indagata la fidanzata che aveva chiamato il 118 x.com

Il 2 marzo si è svolta la settima edizione di “Arctic Connections” dedicata quest’anno alla sicurezza dei domini strategici, che ha anticipato l’Arctic circle forum - facebook.com facebook