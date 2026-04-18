Netanyahu scioccato da Trump la mossa Usa che spiazza Israele e cosa cambia nella guerra in Iran e Libano

Il primo ministro israeliano ha espresso sorpresa e richiesta di spiegazioni dopo che gli Stati Uniti hanno vietato i raid in Libano. La decisione americana ha suscitato reazioni immediate a Tel Aviv, che ha dovuto riconsiderare alcune strategie in corso. La mossa arriva in un momento delicato, mentre si intensificano le tensioni nella regione legate alle attività militari contro obiettivi iraniani e libanesi. La questione ha generato discussioni tra le parti coinvolte.

Netanyahu ha chiesto chiarimenti agli Usa dopo che Trump ha definito “proibiti” i raid in Libano, spiazzando il governo di Israele. Mentre la tregua di dieci giorni per la guerra in Iran favorisce il rientro dei profughi, è stato riaperto lo Stretto di Hormuz al commercio. Trump segnala la possibilità di un accordo sul nucleare, mantenendo però attivo il blocco navale fino alla chiusura della transazione economica. Guerra in Iran, l’imposizione del cessate il fuoco di Trump Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha imposto un cessate il fuoco di dieci giorni tra Israele e il Libano, iniziato alla mezzanotte di giovedì 16 aprile 2026. La notizia è stata diffusa dal premier Benjamin Netanyahu ai propri ministri solo dopo la comunicazione ufficiale della Casa Bianca.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Netanyahu "scioccato" da Trump, la mossa Usa che spiazza Israele e cosa cambia nella guerra in Iran e Libano Iran, Netanyahu ha trascinato Trump in una guerra senza fine #iran #israele #netanyahu #trump #usa Notizie correlate Leggi anche: Trump avverte l'Iran: "Senza accordo il blocco navale resta". Scintille Usa-Israele: "Netanyahu scioccato per lo stop ai raid in Libano” Leggi anche: A Netanyahu la tregua con Hezbollah va di traverso: “Scioccato da Trump” che vieta gli attacchi al Libano Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La Casa Bianca vieta i raid sul Libano, Netanyahu: scioccato da Donald Trump; 'Netanyahu scioccato dal post di Trump, chieste spiegazioni'; Netanyahu: scioccato da post di Trump; Netanyahu scioccato dal post di Trump sul Libano. Il divieto Usa ai raid israeliani. La Casa Bianca vieta ad Israele di bombardare il Libano, Netanyahu: Scioccato da Trump, non abbiamo ancora finitoLa Casa Bianca vieta ad Israele di bombardare il Libano, Netanyahu Scioccato da Trump, non abbiamo ancora finito ... blitzquotidiano.it Guerra in Iran, le ultime notizie in direttaLa coalizione dei volenterosi si è riunita a Parigi e ha annunciato una missione «difensiva e pacifica» per «garantire la navigazione nello Stretto», guidata da Francia e Regno Unito. Meloni: ... corriere.it Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è stato spinto ad accettare il cessate il fuoco in Libano “su richiesta del presidente Trump”, ma in una dichiarazione video ha minacciato: il lavoro per disarmare Hezbollah “non è ancora finito: la strada verso la - facebook.com facebook Netanyahu rivendica lo stop ai raid: «Ho deciso io». Non gli crede nessuno L'opposizione lo attacca, gli analisti lo smentiscono @michelegiorgio2 x.com