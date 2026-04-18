Trump frustrato dirotta su Cuba

In seguito alle tensioni legate all'intervento in Iran, l'ex presidente degli Stati Uniti ha rivolto nuovamente attenzione a Cuba, lanciando minacce contro l'isola. La sua frustrazione riguardo alla gestione della crisi iraniana sembra averlo portato a rivolgere lo sguardo verso un obiettivo considerato più accessibile. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche attraverso comunicati ufficiali e interventi sui social media.

Nuove minacce Trump fa sapere di «non rinunciare all’opzione militare» per prendersi l’isola, mentre la «vulnerabilità» aumenta il malessere sociale Nuove minacce Trump fa sapere di «non rinunciare all’opzione militare» per prendersi l’isola, mentre la «vulnerabilità» aumenta il malessere sociale Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Frustrato dall’andamento della sciagurata aggressione all’Iran, Donald Trump è tornato a minacciare Cuba, ritenuta un bersaglio più facile. La settimana scorsa aveva affermato: «Di ritorno dall’Iran, faremo tappa a Cuba»; mercoledì ha fatto sapere al quotidiano Usa Today di «non rinunciare all’opzione militare» per prendersi l’isola.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Trump frustrato dirotta su Cuba TRUMP VUOLE CUBA! Notizie correlate Dirotta su Cuba, 20 febbraio 2026 a Cervignano La Stagione di Musica del Teatro Pasolini di Cervignano – curata dall’Associazione Euritmica di Udine – prosegue con una band iconica degli anni... La compagna Ilaria Salis dirotta su Cuba: dopo Hamas, la nuova flotilla vuole aiutare il regime castristaTiene banco in queste ore l’ultima trovata della compagna Ilaria Salis: l’europarlamentare di Avs è pronta a salpare su una “flotilla” per forzare il...