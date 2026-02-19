Dirotta su Cuba 20 febbraio 2026 a Cervignano 

Da udine20.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il concerto dei Dirotta su Cuba a Cervignano il 20 febbraio 2026 nasce dall’interesse crescente per la musica degli anni Novanta. La band, ancora molto amata, porta sul palco il suo stile energico e il ritmo coinvolgente. La serata fa parte della stagione di musica del Teatro Pasolini, organizzata dall’Associazione Euritmica di Udine. I membri del gruppo si sono esibiti in numerosi concerti, attirando pubblico di tutte le età. La loro performance promette di mantenere vivo il clima di festa e di musica dal vivo.

La Stagione di Musica del Teatro Pasolini di Cervignano  – curata dall’Associazione Euritmica di Udine – prosegue con una band iconica degli anni Novanta che continua a farsi guidare dall’entusiasmo e dall’irresistibile spirito funky-groove. Venerdì 20 febbraio 2026, alle 20.45 arrivano i “Dirotta su Cuba”  con  Gelosia 30th Bday, Let’s Celebrate Tour! Accanto all’inossidabile front woman e cantante  Simona Bencini, sul palco saranno  Emiliano Pari  alle tastiere,  Stefano Profazi alla  chitarra,  Patrizio Sacco  al basso,  Vincenzo Protano  alla batteria,  Donato Sensini  al sax e al flauto e  Antonio Scannapieco  alla tromba. 🔗 Leggi su Udine20.it

dirotta su cuba 20 febbraio 2026 a cervignano160
© Udine20.it - Dirotta su Cuba, 20 febbraio 2026 a Cervignano 

Trump dirotta su Cuba e non solo: vuole prendersi mezzo mondoDonald Trump ha annunciato una serie di iniziative che coinvolgono diversi paesi, con particolare attenzione a Cuba.

Leggi anche: Per 'Waves 25' della Fondazione Valente il ritorno dei Dirotta su Cuba

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Tuscia in jazz for sla presenta il Viterbo jazz festival: 12 concerti con star internazionali.

Dirotta su Cuba in concertoGiovedì 19 febbraio 2026 la stagione del Blue Note di Milano (via Borsieri 37) torna a ospitare i Dirotta su Cuba: già padrona assoluta del palco la scorsa primavera per presentare il loro Let’s celeb ... mentelocale.it

Dirotta sul Cuba sul palco di Civitanova per celebrare l’anniversario di Gelosia: «I nostri trent’anni di funk»Sono stati 30 anni in cui è successo di tutto, come dice Bencini: «Cambiava tutto, è cambiata, nel corso degli anni, anche la fruizione della musica. Noi abbiamo cercato di mantenere il nostro sound ... corriereadriatico.it