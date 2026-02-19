Dirotta su Cuba 20 febbraio 2026 a Cervignano
Il concerto dei Dirotta su Cuba a Cervignano il 20 febbraio 2026 nasce dall’interesse crescente per la musica degli anni Novanta. La band, ancora molto amata, porta sul palco il suo stile energico e il ritmo coinvolgente. La serata fa parte della stagione di musica del Teatro Pasolini, organizzata dall’Associazione Euritmica di Udine. I membri del gruppo si sono esibiti in numerosi concerti, attirando pubblico di tutte le età. La loro performance promette di mantenere vivo il clima di festa e di musica dal vivo.
La Stagione di Musica del Teatro Pasolini di Cervignano – curata dall’Associazione Euritmica di Udine – prosegue con una band iconica degli anni Novanta che continua a farsi guidare dall’entusiasmo e dall’irresistibile spirito funky-groove. Venerdì 20 febbraio 2026, alle 20.45 arrivano i “Dirotta su Cuba” con Gelosia 30th Bday, Let’s Celebrate Tour! Accanto all’inossidabile front woman e cantante Simona Bencini, sul palco saranno Emiliano Pari alle tastiere, Stefano Profazi alla chitarra, Patrizio Sacco al basso, Vincenzo Protano alla batteria, Donato Sensini al sax e al flauto e Antonio Scannapieco alla tromba. 🔗 Leggi su Udine20.it
