La compagna Ilaria Salis dirotta su Cuba | dopo Hamas la nuova flotilla vuole aiutare il regime castrista

L’europarlamentare di Avs, Ilaria Salis, annuncia di voler partire con una flottiglia per superare il blocco a Cuba. La sua iniziativa segue le attività legate a Hamas e mira a portare aiuti al regime castrista. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, suscitando attenzione e discussioni. Salis ha confermato che la spedizione è in fase di organizzazione e si prepara a salpare nelle prossime settimane.

Tiene banco in queste ore l'ultima trovata della compagna Ilaria Salis: l'europarlamentare di Avs è pronta a salpare su una "flotilla" per forzare il blocco a Cuba. Dopo il tentativo di soccorso rosso a Gaza, con indiretti e concreti benefici per i tagliagole di Hamas, ora i destinatari ufficiali sono i cittadini cubani. Con l'aiuto effettivo è ai gerarchi castristi, che affamano da oltre 60 anni la popolazione. Chi resta coerente nella sua deriva è invece Ilaria Salis. Eletta sotto la bandiera di Alleanza Verdi e Sinistra, l'ex maestra milanese arrestata a Budapest, sta trasformando il prestigioso mandato europeo in una grottesca passerella ideologica, utilizzando l'immunità non come tutela democratica, ma come scudo per una militanza spericolata e provocatoria.