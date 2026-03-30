La nave petroliere russa Anatoly Kolodkin ha raggiunto il porto di Cuba, portando carburante in un momento di difficoltà energetica per l’isola, che si confronta con un embargo statunitense sul petrolio iniziato a gennaio. In un’intervista, un esponente statunitense ha dichiarato di non avere problemi con questa consegna, mentre ha aggiunto che in futuro l’attenzione potrebbe spostarsi sull’Iran.

Roma, 30 marzo 2026 - La petroliera Anatoly Kolodkin è arrivata a Cuba. Una boccata d’ossigeno per l’isola alle prese con una grave crisi energetica a causa dall'embargo Usa sul petrolio imposto da gennaio. E lo stesso Donald Trump ha dato l’ok: “Se un paese vuole mandare petrolio a Cuba, io non ho problemi. Che sia la Russia o chiunque altro paese", ha detti a bordo dell'Air Force One alla domanda sulle indiscrezioni del New York Times, secondo il quale gli Stati Uniti stanno consentendo a una petroliera russa di raggiungere Cuba. Ma ha anche aggiunto: “Cuba sarà la prossima. Sta fallendo e noi saremo lì per aiutarla". La petroliera russa porta in dono 100. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La petroliera russa è arrivata a Cuba. Trump: “Non ho problemi”. Poi, parlando di Iran, ha aggiunto: “L’Avana è la prossima”

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