Durante un discorso pubblico, l'ex presidente ha elogiato i risultati degli Stati Uniti in Iran e nel Medio Oriente, poi ha affermato che Cuba sarà il prossimo paese coinvolto. Le sue dichiarazioni sono state diffuse attraverso un video pubblicato online, e lui ha concluso chiedendo di ignorare quanto ha detto.

Prima ha decantato le – presunte – vittorie Usa in Iran e Medioriente. Poi ha aggiunto: “Cuba sarà la prossima”. Donald Trump ha partecipato venerdì al forum economico organizzato dalla Future Investment Initiative (organizzazione gestita dal principale fondo sovrano dell’Arabia Saudita), a Miami, e ha parlato di relazioni internazionali ( irridendo anche il principe Mo?ammad Bin Salman ). “Per prima cosa il movimento Maga vuole vincere – ha detto – in secondo luogo vuole che il nostro Paese sia protetto. E come terza cosa vuole che noi proteggiamo certi nostri alleati. Voi, per esempio, Arabia Saudita. O magari il Qatar, o gli Emirati Arabi Uniti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La prossima sarà Cuba”, lo show grottesco di Trump: “Per favore, fate finta che non l’ho detto” – Video

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