Trump l' attacco all' Iran gestito dalla Situation Room di Mar-a-Lago

Durante una serata di gala a Mar-a-Lago, con partecipanti in abiti eleganti, si è svolta una riunione nella Situation Room allestita dietro tende nere. Da questa sala, sono stati impartiti gli ordini per l'avvio dell'operazione Furia Epica, destinata a colpire l'Iran. L'intera operazione è stata organizzata e coordinata da responsabili presenti nella villa in Florida.

Dalla serata di gala con donne in abito lungo e uomini in smoking nella sala da ballo alla Situation Room allestita dietro pesanti tende nere per ordinare dalla villa di Mar-a-Lago, in Florida, l'avvio dell'operazione Furia Epica per colpire l'Iran. Così l'emittente televisiva americana Cnn ha ricostruito le ore immediatamente precedenti all'avvio, all'1.15 di sabato, dell'operazione. Spiegando che, mentre gli invitati alla serata di beneficienza nella residenza-club del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sorseggiavano cocktail intorno alla piscina, membri dell'amministrazione si recavano, senza essere notati, nell'improvvisata Situation Room per i preparativi dell'attacco.