Trump contro il muro del mondo | fallisce l’offensiva di Vance

Washington e le capitali mondiali si trovano oggi di fronte a un muro invisibile ma estremamente resistente, dopo il fallimento dell’offensiva legale contro l’ex presidente. Le autorità avevano avviato indagini e procedimenti giudiziari, ma le azioni intraprese si sono concluse senza risultati concreti. La vicenda ha coinvolto diverse istituzioni e si è svolta nel rispetto delle procedure legali previste, senza portare a incriminazioni o condanne.

Washington e le capitali mondiali si trovano oggi di fronte a un muro invisibile ma estremamente solido, dove la strategia della forza bruta applicata dall’amministrazione Trump sembra sbattere contro una realtà geopolitica che non accetta più di essere trattata come un semplice scenario programmato. Mentre la Casa Bianca continua a muoversi con un approccio che molti osservatori internazionali paragonano alla gestione di un videogioco, dove gli altri Stati sono percepiti come personaggi privi di volontà propria, i segnali di una resistenza globale coordinata e spontanea stanno arrivando da ogni direzione, mettendo in discussione l’efficacia del potere coercitivo americano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump contro il muro del mondo: fallisce l’offensiva di Vance Notizie correlate Leggi anche: Iran, muro contro muro su Hormuz. Trump: “Senza accordo, il blocco dei porti resta” – La diretta L'ira di Trump su Hormuz. Vance: "Non prendeteci in giro". L’Iran chiede una tregua in Libano, muro di IsraeleLa vigilia dei negoziati tra Iran e Stati Uniti è carica di incognite e di tensioni , che tengono in bilico la tregua di due settimane. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Trump contro il Papa, lo scontro che rompe un secolo di diplomazia; L'embargo di Trump contro i porti dell'Iran e altre notizie interessanti; Trump contro Papa Leone XIV: lo scontro che divide i cattolici americani; Scontro con il papa, Meloni balbetta le critiche a Trump. Iran, muro contro muro su Hormuz. Trump: Senza accordo, il blocco dei porti resta – La direttaDonald Trump saluta i giornalisti con il solito pugno. (AP Photo/Jose Luis Magana) Malgrado ... msn.com Trump attacca il Papa: 'Debole e pessimo sulla politica estera'. Leone risponde: 'Non ho paura, non faccio un dibattito con lui'Affondo senza precedenti in un post che segna una rottura: 'Se non fossi alla Casa Bianca, non sarebbe pontefice'. Il Papa: 'Continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra' (ANSA) ... ansa.it Gli ambasciatori Nato volano per la prima volta a Tokyo e Seul per scacciare i fantasmi di Trump Di Giulia Pompili facebook Gli ambasciatori Nato volano per la prima volta a Tokyo e Seul per scacciare i fantasmi di Trump Di @giuliapompili x.com