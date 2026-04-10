Le tensioni tra Stati Uniti e Iran sono al centro dell’attenzione in vista dei negoziati previsti tra le due parti, che potrebbero portare a un accordo di tregua di due settimane. Nel frattempo, il governo iraniano ha chiesto una sospensione delle ostilità in Libano, mentre Israele ha rafforzato le sue barriere difensive. La situazione rimane complessa e imprevedibile, con margini di incertezza che si allungano prima dell’apertura ufficiale dei colloqui.

La vigilia dei negoziati tra Iran e Stati Uniti è carica di incognite e di tensioni, che tengono in bilico la tregua di due settimane. Donald Trump ha già messo in chiaro che le cose non sono partite bene, perché Teheran continua a bloccare Hormuz, tra mine e pedaggi. Posizione ribadita da Jd Vance, a capo della delegazione americana in Pakistan, che ha chiesto alla controparte di non preparare tranelli. A complicare il quadro c'è la postura di Israele in Libano, che bersaglia Hezbollah senza alcuna intenzione di fermarsi. Un oltranzismo che alimenta la protesta del governo di Beirut e soprattutto il nervosismo di Teheran, con il rischio che la trattativa salti prima di iniziare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'ira di Trump su Hormuz. Vance: "Non prendeteci in giro". L’Iran chiede una tregua in Libano, muro di Israele

Libano nel mirino di Israele, la tregua vacilla: “Hormuz ancora chiuso”, Trump lascia soldati in IranIsraele sfida la tregua raggiunta tra Stati Uniti e Iran, con la mediazione del Pakistan, ebombarda il Libano.

Guerra in Iran, piano di pace del Pakistan su una tregua di 45 giorni e su Hormuz. Secco No di Teheran: "Per noi è inacettabile". Vance insiste con Trump per un cessate il fuoco"L'Iran e gli Stati Uniti hanno ricevuto un piano per porre fine alle ostilità" , riferisce Reuters online citando fonti anonime informate.

Le giravolte di TRUMP sulla guerra in IRAN

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