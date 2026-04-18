Nelle ultime ore si sono registrati nuovi sviluppi nella regione mediorientale, con un'escalation di tensioni tra Israele e gruppi armati in Libano, mentre l'ex presidente ha chiesto a Israele di fermarsi. Il primo ministro israeliano ha dichiarato di essere rimasto scioccato di fronte agli eventi. Nel frattempo, alcune petroliere sono passate attraverso lo Stretto di Hormuz, un passaggio strategico critico per il traffico marittimo globale.

Un convoglio di petroliere in partenza dal Golfo è in transito nello Stretto di Hormuz. Lo mostrano i dati MarineTraffic citati da Bbc. Si possono osservare diverse imbarcazioni in movimento, tra cui, secondo il sito, navi progettate per il trasporto di petrolio, gas di petrolio liquefatto e prodotti chimici. Trump: “Libano? Israele deve fermarsi, non permetterò che continuino ad attaccare” Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di voler porre fine agli attacchi israeliani in Libano come parte del cessate il fuoco annunciato ieri. “Israele deve fermarsi. Non possono continuare a far saltare in aria gli edifici. Non lo permetterò”, ha detto ad Axios La Casa Bianca proibisce a Israele di bombardare il Libano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Attacchi in Libano? Israele deve fermarsi”. Netanyahu si dice “scioccato”. Petroliere attraversano lo Stretto di Hormuz

Iran e Libano, Israele contro la tregua. Trump sottomesso a Netanyahu - Caracciolo a Otto e mezzo

Notizie correlate

Tregua a rischio: Israele bombarda il Libano, l’Iran richiude lo Stretto di Hormuz, gli Usa non si ritirano e Trump minaccia di riprendere la guerra. Ma nel Golfo non si registrano attacchiA poco più di ventiquattro ore dall’annuncio del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e a un giorno dall’inizio dei colloqui di pace previsti...

Leggi anche: Trump avverte l'Iran: "Senza accordo il blocco navale resta". Scintille Usa-Israele: "Netanyahu scioccato per lo stop ai raid in Libano”

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Medio Oriente, media Iran: 'Hormuz completamente chiuso' - La giornata dell'8 aprile - LIVEBLOG; Dopo i raid israeliani sul Libano, l'Iran annuncia una nuova chiusura dello Stretto di Hormuz. Trump: Una scaramuccia, va tutto bene; La tregua che non c'è. Israele infierisce sul Libano, l’Iran non apre Hormuz; C’è molta confusione sulla situazione nello stretto di Hormuz.

Iran: «Apriamo lo Stretto per tutta la durata della tregua in Libano». Trump: «La Nato stia alla larga da Hormuz»Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato il cessate il fuoco tra i due paesi, iniziato a mezzanotte ora locale. «Si sono incontrati martedì a Washington per la prima volta in 34 anni», ha detto, c ... editorialedomani.it

Trump accusa l'Iran di aver violato gli impegni su Hormuz mentre continuano i massacri di Israele in LibanoIl fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran ha mostrato ulteriori segni di tensione ,alla vigilia dell’incontro previsto in Pakistan tra le delegazioni dei due Paesi. globalist.it

Miliardi, uranio e dragamine: cosa c'è dietro la riapertura dello Stretto di Hormuz x.com

Parigi, le mie dichiarazioni alla stampa al termine della conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz. facebook