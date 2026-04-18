A Torino, un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver commesso diversi furti e truffe ai danni di persone anziane, utilizzando la strategia del finto Carabiniere. Le indagini hanno portato alla sua cattura dopo una serie di denunce da parte di vittime che hanno riconosciuto l’uomo come autore delle truffe. La polizia ha sequestrato vari oggetti e documenti durante l’arresto.

Un arresto per numerosi episodi di furto aggravato, tentata rapina impropria e indebito utilizzo di carte di pagamento elettronico, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile. Un cittadino italiano è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Torino, per una serie di reati predatori commessi ai danni di persone anziane nel capoluogo piemontese. L’uomo avrebbe agito in concorso con un complice ancora ignoto, utilizzando la tecnica del “finto Carabiniere” per introdursi nelle abitazioni delle vittime e sottrarre denaro, gioielli e carte bancomat, successivamente utilizzate per prelievi fraudolenti.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Truffe seriali con il raggiro del finto carabiniere ai danni persone anziane a Torino: arrestato un uomo

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