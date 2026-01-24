A Ancona, un uomo di 35 anni è stato arrestato in flagranza di reato per aver truffato anziani con la finta identità di carabiniere. L’intervento tempestivo delle vittime ha permesso di intervenire prontamente, contribuendo a sventare ulteriori tentativi. L’episodio evidenzia l’importanza di mantenere attenzione e diffidare da richieste sospette, specialmente tra le persone più vulnerabili.

Un 35enne è stato fermato in flagranza per una truffa ai danni di persone anziane. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e proveniente da fuori regione, è stato arrestato ieri ad Ancona dopo essere stato sorpreso con il bottino grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato, allertata dalle vittime. Truffa ai danni di anziani ad Ancona L’intervento delle forze dell’ordine L’arresto in flagranza La refurtiva e le conseguenze Truffa ai danni di anziani ad Ancona L’episodio si è verificato intorno alle 12 di venerdì 23 gennaio. Gli agenti della Squadra Mobile dorica sono intervenuti in seguito a una segnalazione arrivata tramite il numero unico di emergenza 112 NUE. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Truffa del finto carabiniere ad Ancona ai danni di persone anziane, 35enne arrestato in flagranza di reato

