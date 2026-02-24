Tre anni e cinque mesi da scontare | eseguito ordine di carcerazione

Un uomo di 45 anni di Baiano è stato arrestato dai Carabinieri perché doveva scontare tre anni e cinque mesi di carcere. La sua condanna deriva da un procedimento legato a precedenti reati, che ora ha portato alla sua cattura. I militari lo hanno individuato nel quartiere dove viveva e lo hanno portato in carcere. L’arresto si inserisce in un’operazione di routine per contrastare la criminalità locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno arrestato un 45enne del posto, destinatario di un ordine di esecuzione pena. Il provvedimento restrittivo, a seguito della c ondanna definitiva a 3 anni e 5 mesi è stato emesso dall’Autorità Giudiziaria per i reati di “rapina”, “furto” e “resistenza a pubblico ufficiale” commessi in Napoli e Benevento tra il 2023 e il 2025. Terminate le formalità di rito, il predetto è stato tradotto presso la casa circondariale di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Deve scontare otto mesi di carcere, arrestato a Genova su ordine del tribunale di AgrigentoA Genova, un cittadino tunisino di 29 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Sestri Ponente su disposizione del tribunale di Agrigento.

Controllato mentre è da solo al bar, aveva un ordine di carcerazioneUn tunisino di circa 40 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato giovedì sera a San Polo.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: La favola di Celeste, la bimba ‘piuma’ nata di 5 mesi: Ora ha tre anni e sta benissimo; Bambina di 3 anni morta investita da un'auto nel Pratese; La storia di Celeste, nata prematura a soli 5 mesi e mezzo: Una bimba piuma che pesava 800 grammi, dopo settimane in ospedale è a casa. Non parliamo solo di malasanità; Dieta, cinque modelli associati a minore mortalità. Fino a 3 anni di vita in più.

UniCredit: a soci 30 mld in tre anni, 50 mld nei prossimi cinque (RCO)Nuova fase e' Unlimited: utile 11 mld in 2026, a 13 in 2028 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 feb - UniCredit prevede di ottenere un ... ilsole24ore.com

Strage di Rigopiano: tre condanne e cinque assoluzioni nell'appello bisLa sentenza della corte d'appello di Perugia è arrivata dopo dieci ore di camera di consiglio: i giudici hanno condannato a due anni i dipendenti della Regione Abruzzo Carlo Visca, Pierluigi Caputi e ... today.it

Sicilia: bimbo di tre anni muore in ospedale. Ci sono 15 indagati #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Viganella riscopre la luce: dopo tre anni riparato lo specchio che porta i raggi del sole sulla piazza del paese x.com