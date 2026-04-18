A Rimini, un caso di contaminazione alimentare ha coinvolto un pastificio locale, dove una donna ha accusato la figlia di aver ingerito frammenti di plastica provenienti da un prodotto acquistato. La famiglia ha chiesto un risarcimento e ha minacciato di denunciare, mentre si indaga su presunte frodi alimentari legate alla qualità dei cappelleti prodotti dal pastificio. La vicenda ha attirato l'attenzione su una serie di segnalazioni che coinvolgono altri stabilimenti simili.

Rimini, 18 aprile 2026 – La chiamano già “la truffa del cappelletto” e il nome rende bene l’idea. Lo schema è semplice e nei giorni scorsi qualcuno sembrerebbe aver provato a metterlo in pratica anche nel Riminese, bussando alle porte di alcune aziende locali specializzate nella produzione di pasta fresca. Una telefonata sospetta: “Frammenti di plastica nei cappelletti”. Sul tavolo dei carabinieri è arrivata già una prima denuncia ma i casi, stando a quanto emerso, potrebbero essere molti di più. Il fatto è emerso nei giorni scorsi a Misano, dove un imprenditore del settore della pasta fresca ha ricevuto una telefonata sospetta. Dall’altra parte un uomo che si è presentato come cliente, raccontando di aver acquistato dei cappelletti nei giorni precedenti e sostenendo che all’interno fossero presenti frammenti di plastica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Truffa del cappelletto, pastifici nel mirino: “Mia figlia è stata male per frammenti di plastica. Pagate o denunciamo”

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