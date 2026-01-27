Vasi di plastica nel mirino dell’UE | cosa cambia davvero per piante e consumatori

L'Unione Europea sta introducendo nuove normative sui vasi di plastica, influenzando la produzione e la vendita di piante come narcisi, giacinti e crochi. Queste misure mirano a ridurre l’impatto ambientale, con conseguenze per negozi e consumatori. È importante comprendere come tali cambiamenti possano incidere sulla disponibilità e sulla scelta delle piante nei punti vendita.

Nei supermercati e nei centri di giardinaggio, le piante a fioritura precoce sono già protagoniste: narcisi, giacinti e crochi riempiono gli scaffali, sistemati nei classici vasi di plastica che ne facilitano il trasporto. Nelle ultime settimane, però, si è diffusa una notizia che ha fatto discutere: l'Unione Europea starebbe per vietare i vasi di plastica. Ma la realtà, come spesso accade, è più complessa. Il contesto: il nuovo regolamento UE sugli imballaggi. L' Unione Europea ha rivisto la normativa sugli imballaggi nell'ambito del Green Deal europeo, aggiornando la Direttiva 9462CE attraverso il nuovo Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR).

